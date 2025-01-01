Сигнал за домашно насилие е получен около 17.30 часа на 25 ноември в РУ-Разград. 33-годишна жена съобщила, че мъжът, с когото живее на семейни начала, й е нанесъл удар с юмрук и отправил закани за убийство към нея, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Разград.

32-годишният мъж от село Раковски не е криминално проявен. Задържан е в Районното управление.

На потърпевшата е предоставена информация по ЗЗДН. По случая е започната проверка.