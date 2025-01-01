Мъж е задържан в Ботевград за нанесен побой над жена, съобщиха от Областната дирекция на МВР - София.

Около 18:30 ч. вчера в Районното управление в Ботевград е постъпил сигнал от местен жител, че мъжът, с когото съжителства дъщеря му, ѝ е нанесъл побой в дома им.

16-годишен преби майка си в Перник

На посочения адрес незабавно са изпратени полицейски служители. Установено е, че пострадалата жена е била ударена с метална маша по ръката. При извършения медицински преглед е констатирана фрактура в областта на предмишницата.

Извършителят е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.