БСП-Кюстендил настоява за оставката на ръководството на партията и провеждане на конгрес, на който да бъде избрано ново ръководство. Това съобщиха на пресконференция от Общинския съвет на БСП след провело се снощи заседание.

Общинският съвет на БСП е определил участието на партията в управлението на страната като груба политическа грешка, което според членовете му ще доведе до негативни последствия върху бъдещето на партията и членската маса. Според местната партийна организация връзката между низовите структури и централно ръководство е сведено до катастрофално ниво.

Решението беше взето след много дискусии, каза председателят на Общинския съвет на БСП в Кюстендил Милчо Христов. Той посочи, че виждането на общинската структура е, че е необходимо да се вземат предвид всички отчетни събрания, да бъде направена смяна на делегатите за провеждането на конгрес, което да се случи до края на януари, за да има възможност да се проведе нов конгрес на партията преди предстоящите парламентарни избори.

"Ние не сме тук само за да говорим за пари, а имаме идеология, за която забравихме. Не сме влезли в тази партия само за проценти пенсии, проценти минимални заплати. Кюстендилската партийна организация е на 132 години и сме преживели много неща. Ние няма да си тръгнем от нея", каза още Милчо Христов. "Не ни е безразлично нито състоянието на партията, нито на държавата", посочи той.