Областният съвет на БСП в Перник е с нов председател. Това е Иван Димитров, който е дългогодишен член на партията и бивш областен управител в правителството на Сергей Станишев, съобщиха от партийната централа в Перник.

Решението за назначаването му е взето на заседание на местната структура, проведено в края на миналата седмица. Димитров ще заеме мястото на досегашния областен лидер Кирил Леонов, който започна работа в Комисията по досиетата.

Новоизбраният председател заяви пред журналисти, че по време на заседанието е приета и декларация с искане за оставките на Атанас Зафиров като председател на БСП, както и на Националния съвет и Изпълнителното бюро на партията.

„До провеждането на конгрес трябва да има временно изпълняващ длъжността председател. Именно конгресът е органът, който може да реши дали да бъде сменен председателят. Ние можем единствено да изразим позиция“, заяви Димитров. Той посочи, че декларацията, заедно с протокола от заседанието, ще бъдат изпратени до края на седмицата в централата на БСП в столицата.

Новият председател подчерта, че през следващите месеци предстои сериозна организационна работа. По думите му в партийните среди в Перник се изразяват опасения, че част от електоралната подкрепа за БСП може да се пренасочи към евентуален нов политически проект, свързан с президента Румен Радев, както и с бившия лидер на партията Корнелия Нинова.

Димитров е на мнение, че ако ръководството на БСП в София действително иска бързи положителни промени, но партията трябва да се консолидира.