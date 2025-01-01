В Съдебната палата бе проведена среща между представители на Върховния касационен съд (ВКС) и близки на загинали при пътнотранспортни произшествия. Ръководството на съда е поело ангажимент през 2026 г. да бъдат извършени тематични проверки на организацията на дейността на съдиите от апелативните съдилища относно движението на делата за престъпления по транспорта. Съдии от цялата страна ще имат възможност да се запознаят с резултатите от тематичните проверки в апелативните съдилища и да обсъдят начините за преодоляване на констатираните проблеми, съобщиха от пресцентъра на ВКС.

В разговора са участвали съдия Галина Захарова – председател на ВКС, Лада Паунова – заместник-председател на съда и ръководител на Наказателната колегия, и Антоанета Данова – председател на отделение в Наказателната колегия, и представители на Сдружението „Ангели на пътя“, обединяващо граждани, които са загубили децата си или други свои близки след пътнотранспортни произшествия. На срещата е присъствал и Николай Попов, баща на загиналата при катастрофа Сияна.

По време на срещата са отправени и конкретни предложения, чрез които според близките на загиналите при пътнотранспортни произшествия може да се постигне търсената от обществото справедливост. Едно от тях е да бъде образувано тълкувателно дело пред Общото събрание на Наказателната колегия на ВКС, по което да бъде постановено решение за уеднаквяване на практиката по въпроса кои престъпления на пътя са извършени умишлено и кои – по непредпазливост, както и по въпроса кога при транспортните престъпления започва т. нар. опасна зона (зона за предотвратяване на инциденти – най-малкото разстояние, на което едно превозно средство може да бъде спряно от момента на появяване на препятствието на пътя). Сред другите предложение са да се изследват причините за забавянията по делата, да се създаде по-добра нормативна уредба за вещите лица, да се организират обучения за съдиите, които разглеждат такива дела и др.

Председателят на ВКС Галина Захарова е изразила своята съпричастност към болката на участниците в разговора, загубили свои близки след пътнотранспортни произшествия. След уточнението, че на съдиите е забранено да обсъждат конкретни дела, представителите на ВКС са изразили своите позиции по общите констатирани проблеми и са очертали правомощията на съда, чрез които може да се постигнат част от очакваните от обществото резултати по отношение на производствата за пътнотранспортни произшествия.

Председателят на ВКС Галина Захарова е поела ангажимент през 2026 г. в съответствие с правомощията, предоставени от Закона за съдебната власт, да бъдат извършени тематични проверки на организацията на дейността на съдиите от апелативните съдилища относно движението на делата за престъпления по транспорта, като анализът на получените данни ще бъде използван за идентифициране на причините за забавянията по тези дела и за оптимизиране на съдопроизводствената дейност.

От своя страна, съдия Паунова е посочила, че резултатите от тематичните проверки ще бъдат използвани за основа на дискусия в рамките на започналата през 2025 г. серия от професионални обсъждания по актуални въпроси на съдебната практика, организирани от Върховния касационен съд. На този форум съдии от цялата страна ще имат възможност да се запознаят с резултатите от тематичните проверки в апелативните съдилища и да обсъдят начините за преодоляване на констатираните проблеми.

Двете страни в срещата са се обединили около позицията, че със съвместните усилия на съдебната власт и на гражданското общество, включително и чрез отправяне на препоръки за законодателни промени, може да се постигне по-бързо и справедливо правосъдие.

БТА припомня, че в началото на декември на брифинг следовател Мариан Маринов, говорител на Националната следствена служба съобщи, че е изготвена обновена методика за разследване на пътнотранспортни произшествия.