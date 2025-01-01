Защитата на източния фланг на ЕС трябва да бъде „незабавен“ приоритет заради заплахата от Русия, заявиха лидерите на осем северни и източни страни членки на ЕС на среща на върха в Хелзинки, цитирани от Франс прес.

„Русия остава заплаха днес, утре и в обозримо бъдеще“, каза на пресконференция финландският премиер Петери Орпо.

„Ситуацията изисква да бъде даден незабавен приоритет на източния фланг на ЕС чрез координиран и многостранен оперативен подход“, подчертаха лидерите на Финландия, Швеция, Латвия, Литва, Естония, Полша, Румъния и България в съвместно изявление.

Осемте държави по-конкретно изтъкват необходимостта от засилване на усилията в сферата на сухопътните бойни способности, отбраната срещу дронове, противовъздушната и противоракетната отбрана, както и защитата на границите и критичната инфраструктура в ЕС и съвместно с НАТО.

„ЕС може да играе важна роля в подкрепата на усилията на отделните страни членки да укрепят отбранителните си способности, като осигури финансиране, опрости регулациите и повиши военната мобилност“, каза шведският премиер Улф Кристершон.

Изявлението бе направено в момент, когато Украйна, подкрепяна от европейските страни, се опитва да постигне компромис със САЩ по мирния план, първоначалната версия на който, според Киев, е в полза на Москва.

„Не виждаме признаци, че Русия иска мир в Украйна“, заяви Кристершон.