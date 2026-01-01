Агенция Ройтерс публикува ключови факти за петролната индустрия на Венецуела, чийто президент Николас Мадуро беше заловен при американска военна операция в столицата Каракас.

РЕЗЕРВИ

Венецуела разполага с най-големите петролни резерви в света, но заради лошо управление, липса на инвестиции и санкции понастоящем производството на суров петрол далеч не покрива пълния капацитет на страната, показват официални данни.

Според базирания в Лондон Институт за енергетика Венецуела притежава около 17% от световните резерви или 303 млрд. барела, изпреварвайки Саудитска Арабия, която заема челно място сред страните от Организацията на страните износителки на петрол (ОПЕК).

Венецуелските петролни резерви се състоят предимно от тежък петрол в региона Ориноко в централната част на Венецуела.

Според министерството на енергетиката на САЩ производството на суров петрол във Венецуела е скъпо, но е относително лесно от техническа гледна точка.

ПРОИЗВОДСТВО

Венецуела е една от страните основателки на ОПЕК, заедно с Иран, Ирак, Кувейт и Саудитска Арабия.

През 70-те години на миналия век Венецуела е произвеждала до 3,5 милиона барела на ден, което по това време е представлявало над 7% от световното производство на тази суровина. През второто десетилетие на 21-ви век производството е спаднало под 2 млн. барела на ден и достигна средно около 1,1 млн. барела на ден през миналата година, което представлява едва 1% от световното производство.

"Ако в хода на събитията в крайна сметка се стигне до истинска смяна на режима, с течение на времето това може дори да доведе до по-голямо предлагане на петрол на пазара. Обаче ще трябва време за пълното възстановяване на производството", смята Арне Ломан Расмусен, главен експерт в аналитичната компанията за управление на риска "Глоубъл Риск Мениджмънт" (Global Risk Management).

Ако се стигне до успешна промяна на режима, износът на Венецуела може да нарасне след отмяната на санкциите и завръщането на чуждестранните инвестиции, заяви енергийният анализатор на "Ем Ес Ти Марки" (MST Marquee) Сол Кавоник.

"Историята показва, че насилствената смяна на режима рядко е следвана от бърза стабилизация на доставките на петрол, като Либия и Ирак са ясни и поучителни примери за това", каза Хорхе Леон, ръководител на отдела за геополитически анализи в норвежката консултантска компания "Рюстад енерджи" (Rystad Energy).

Американският президент Доналд Тръмп днес заяви в ефира на телевизия "Фокс нюз", че САЩ ще бъдат "много силно ангажирани" с венецуелската петролна индустрия.

СЪВМЕСТНИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Венецуела национализира петролната си промишленост през 70-те години на миналия век, създавайки "Петролеос де Венесуела" (Petroleos de Venezuela, PDVSA).

През 90-те години Венецуела предприе стъпки за отваряне на сектора за чуждестранни инвестиции. След избирането на Уго Чавес за президент през 1999 г. Каракас наложи практиката "Петролеос де Венесуела" да притежава мажоритарен дял във всички петролни проекти.

"Петролеос де Венесуела" създаде съвместни предприятия с надеждата да стимулира производството, включително с компании като "Шеврон" (Chevron), Китайската национална петролна корпорация (CNPC), "Ени" (Eni), "Тотал" (Total) и "Роснефт".

ИЗНОС И РАФИНИРАНЕ

Някога САЩ бяха основният купувач на венецуелски петрол, но след налагането на санкциите през последното десетилетие Китай се превърна в основната дестинация за износ.

По време на управлението на вече покойния президент Уго Чавес Пекин стана най-големият кредитор на Венецуела и сега тя дължи на Китай около 10 млрд. долара. Венецуела изплаща заемите със суров петрол, транспортиран с три огромни големи танкера, които бяха съвместна собственост на Венецуела и Китай.

През декември Тръмп обяви блокада на всички кораби, влизащи и излизащи от Венецуела в момент, в който два от огромните танкери се приближаваха към бреговете на латиноамериканската страна. От документи на "Петролеос де Венесуела" и данни за корабоплаването става ясно, че понастоящем двата кораба чакат инструкции, а износът на Венецуела е почти напълно спрян.

Тръмп днес заяви за "Фокс нюз", че Китай ще получи петрола си, без да оповестява повече подробности.

Русия също е отпуснала на Венецуела заеми в размер на милиарди долари, но точната сума не е известна.

"Петролеос де Венесуела" притежава и значителни мощности за рафиниране извън страната, включително "Ситгоу" (Citgo) в САЩ, но кредиторите се борят да получат контрол над тях чрез дългогодишни съдебни дела в американски съдилища.