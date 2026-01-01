На 11 май 2026 г. около 10:10 ч. в Стара Загора, на кръстовището на бул. „Руски“ с бул. „Славянски“, е настъпило пътнотранспортно произшествие между лек автомобил „Дачия“, управляван от 21-годишен неправоспособен водач, и 18-годишен пешеходец. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР в Стара Загора.

18-годишен шофьор блъсна пешеходец в Стара Загора

По първоначална информация пешеходецът е пресичал на пешеходна пътека при работеща светофарна уредба. При инцидента той е пострадал и е транспортиран в болница в Стара Загора, където му е оказана медицинска помощ и впоследствие е освободен за домашно лечение.

Водачът и пешеходецът са тествани за употреба на алкохол с техническо средство, като пробите са отрицателни.

На водача е съставен акт за установено административно нарушение, както и протокол за пътнотранспортно произшествие с пострадало лице.