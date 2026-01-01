Пешеходец е пострадал при пътнотранспортно произшествие, станало късно вечерта в Стара Загора.

Инцидентът е възникнал около 21:45 часа на ул. „Хан Аспарух“, където лек автомобил, управляван от 18-годишен мъж, е блъснал 59-годишен мъж, пресичащ на обозначена пешеходна пътека.

Пострадалият е транспортиран от екип на Центъра за спешна медицинска помощ до болница в Стара Загора. При прегледа са установени различни наранявания, като по първоначални данни няма опасност за живота му.

Водачът на автомобила е тестван за употреба на алкохол, като пробата е отрицателна.

По случая служители на сектор „Пътна полиция“ са съставили акт за установено административно нарушение, както и протокол за пътнотранспортно произшествие с пострадало лице.