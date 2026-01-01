Българската армия няма да предоставя повече въоръжение и боеприпаси на Украйна. За месеца, откакто съм на поста, няма постъпило ново искане, потвърди министърът на отбраната Димитър Стоянов по време на тактическото учение с бойни стрелби и международно участие „STRIKE BACK 26“ на учебен полигон „Корен“ край Хасково.

В него участват над 1500 военнослужещи с 420 броя бойна и спомагателна техника от въоръжените сили на България, Румъния, Турция, САЩ и от състава на Многонационалната бойна група на НАТО в България.

Попитан дали е получено искане от украинската страна за нови доставки на въоръжение и дали това би могло да бъде решение, министърът уточни, че към момента няма официално постъпило подобно искане чрез Министерството на отбраната. По думите му се очаква темата да бъде обсъдена на предстояща среща с посланика на Украйна.

Стоянов заяви, че решението е свързано както с нуждите на Българската армия, така и с финансовите параметри на вече предоставяната помощ. Той посочи, че по различни механизми на Европейския съюз България е получила малко над 203 милиона евро за оказаната досега помощ на Украйна.

НАТО провежда учение „Neptune Strike“ над България

„Добре е да се знае, че тези средства не остават изцяло за модернизацията на българската армия“, подчерта министърът. По думите му близо половината от средствата са били използвани за компенсиране на дефицита в държавния бюджет.

Той припомни, че помощта за Украйна е реализирана по различни механизми, като по единия стойността е около 3 милиона евро, а по другия – малко над 200 милиона евро.

„Финансовото състояние на държавата е такова, че е необходимо да се мисли за стабилността не само на Българската армия, но и на всички системи – социални и икономически“, заяви Стоянов.

„Ние трябва да мислим за устойчивостта не само на българската армия, но и на всяка една система – социална и икономическа“, допълни той.

Министърът коментира и самото учение „STRIKE BACK 26“, като подчерта, че в него се наблюдава съществена промяна в начина на водене на съвременните военни операции. По думите му се виждат новите системи, които вече са широко разпространени в съюзническите армии, както и практическото приложение на уроците, извлечени от конфликтите в Украйна и Близкия изток.

„Виждаме дронове, нови технологии и нов подход към бойните действия“, посочи Стоянов.

Според него напредъкът в Сухопътните войски по отношение на използването на безпилотни летателни апарати и внедряването на нови технологии е видим и е важна стъпка към модернизацията на армията.