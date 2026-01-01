66-годишна жена от Дупница стана жертва на онлайн измама, съобщиха от полицията.

Тя е подала сигнал на 10 юни, че е била въведена в заблуждение чрез приложение за онлайн банкиране да направи изгодна инвестиция.

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Свързала се е по телефона с консултант и превела сума от 150 евро. Последвал е нов разговор и жената била убедена да инвестира повече пари.

Превела на посочена от „консултанта“ сметка 15163 евро. После контактът е прекъснал. За случая е уведомена прокуратурата.