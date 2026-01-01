Досъдебно производство е образувано в ОДМВР–Разград за неправомерно получени над 34 000 евро под формата на инвалидна пенсия, отпускана въз основа на неистински ТЕЛК документи.

Случаят е от 11 юни. В хода на оперативни действия служители от сектор „Противодействие на икономическата престъпност“ са установили данни, че 69-годишна жена от село Езерче, община Цар Калоян, е получавала без правно основание средства в размер на 34 850 евро (68 160 лв.).

Разследват мъж от Цар Калоян, получил над 67 000 лева с фалшиво ТЕЛК решение

Според събраната информация сумите са били изплащани като пенсия за инвалидност в продължение на години – от декември 2006 г. до момента – въз основа на използвано неистинско експертно решение на ТЕЛК.

Материалите по случая са докладвани на Районна прокуратура – Разград.