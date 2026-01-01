Суверенно решение на база какво ние имаме, никой не ни кара, както и нашите партньори. Ние не сме държава, която докладва на други страни какво ще прави и какво не – това коментира пред журналисти външната министърка Велислава Петрова във връзка с решението на страната ни да спре предоставянето на военна помощ за Украйна.

Тя направи коментара си след срещата с министъра на външните работи на Република Турция Хакан Фидан, който е на официално посещение в България.

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„Руската посланичка Елеонора Митриофанова не е идвала при мен, тя беше посрещната на неполитическо ниво – на ниво генерален директор. Важното от тази среща е, че България заяви ясната позиция, че трябва да бъде намерено мирно решение и тази война да спре“, отговори министърът на журналистически въпрос.

На уточняващ въпрос за политическите упреци относно това решение, българският първи дипломат каза: „Да, разбирам, но това е по-скоро в контекста на една друга реалност, в която хора докладваха в едни посолства какво смятат да правят. Реалността в момента не е такава“.

Попитана дали все още България е неприятелска страна за Русия, Петрова отговори: „Разбира се, че сме“.