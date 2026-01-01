Министерство на вътрешните работи (МВР) и всички дирекции започват мащабни действия срещу опасното шофиране, незаконните гонки и дрифтове по пътищата на страната, които застрашават останалите участници в движението. Това заяви в профила си в социалните мрежи ресорният министър Иван Демерджиев, като уточни, че са стартирали с ударна акция край Пловдив, където са проверени над сто мощни мотори и спортни коли.

Специализираната операция е започнала след получена информация, че на територията на бензиностанция на "Асеновградско шосе" в Пловдив през социалните мрежи се събират мощни мотоциклети и спортни автомобили. Полицията е открила 94 мотоциклета и 11 автомобила, снета е самоличността на общо 107 души.

"Време е да спрем гонките и дрифтовете по пътищата! МВР започва мащабни действия срещу опасното шофиране. Това е само началото. В Министерство на вътрешните работи ще бъдем напълно безкомпромисни", закани се министърът в социалните мрежи.

„Никаква милост към нарушителите“ и „драконовски мерки“: спешна среща при Радев заради войната на пътя

На 8 юни министър-председателят Румен Радев свика среща с отговорните институции за предприемане на мерки за повишаване на пътната безопасност. Поводът бе последната жестока катастрофа на "Челопешко шосе", при която след гонка между две коли едната се вряза в автобус, загинаха 4 души, а много бяха ранени и все още лекарите в няколко столични болници се борят за живота им.

"България е на първо място в ЕС по травматизъм и смъртност по пътищата. От години се полагат усилия да намалим пътния травматизъм, но засега тези усилия не отбелязват съществен напредък. По данни на Световната здравна организация загубите от катастрофи възлизат на до 3% от Брутния вътрешен продукт (БВП), а моралните човешки загуби нямат измерение - родители губят децата си, деца губят родителите си, загиват тинейджъри, младежи и възрастни хора", посочи Радев в началото на срещата и допълни: "Всички ние имаме отговорност да координираме усилията си и да направим нещо важно. Има много какво да си говорим на тази среща, заради сложния характер на тази система".

По думите на премиера държавата продължава да не може да се справи с този изключително сложен и важен проблем. "Причините са много, комплексни и обхващат състоянието на пътищата, начина на обучение, придобиването на правоспособност, работата в общините и контролните органи, получаването на адекватни знания, възпитание и дисциплината на всеки един от нас на пътя", добави той.

"Как ще усилвате патрулите, как ще ги наблюдавате, как ще ги доказвате - знам, че имате вашите методи, трудно е, но трябва да се поучим от тези държави, които имат успешен опит. Трябва да започнем с драконовски мерки и аз ще ги очаквам от вас. Вярвам, че МВР, заедно с общини и всички институции, ще можем да защитим хората. Очаквам да се прилага цялата строгост на закона и ефективни мерки", посочи още министър-председателят и се зарече: Никаква милост към нарушителите, които застрашават здравето и живота на хората.

Правят карта на местата за гонки и рисковите пътища, ускоряват връчването на фишове

Предвижда се създаване на своеобразни карти на пътните участъци с повишен травматизъм, местата за гонки, както и бърз обмен на данни от всички камери и ускорено връчване на електронни фишове, заяви тогава и министър Демерджиев.

Министърът обясни, че ще бъде осигурен електронен обмен на информация между всички ангажирани институции, така че в реално време всяка от тях да може да получава данни и да координира действията си.

Предвижда се и автоматизиране на обработката на информацията, постъпваща от камерите на МВР, АПИ и общините. Целта е по-бързо документиране на нарушенията и по-ефективно връчване на електронните фишове. Според Демерджиев в момента не се използва пълният потенциал на системите за видеонаблюдение, а забавянето при уведомяването на нарушителите често води до липса на навременни санкции.

Министърът тогава допълни, че се предвиждат проверки със съдействието на НАП относно начина, по който определени водачи са придобили скъпи автомобили и дали това съответства на доходите и стандарта им на живот. Ще се проверява и дали лицата имат други противообществени прояви.