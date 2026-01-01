Продължаващият ръст на младите семейства в южните квартали на София и високият интерес към определени училища, които традиционно привличат повече кандидатстващи от наличните места, налага разкриване на нови паралелки. Засега централизирани данни къде има новоразкрити паралелки не са обявени.

Освен предварително обявения план-прием, практиката на Столична община през последните години показва, че след първо и второ класиране често се разкриват допълнителни паралелки там, където недостигът на места е най-сериозен.

Важни дати:

Първото класиране за учебната 2026/2027 година бе обявено на 2 юни 2026 г., а записването на приетите ученици вече приключи.

Второто класиране бе обявено на 9 юни, а записването е до 16 юни.

Трето класиране – 16 юни, записване от 18 до 23 юни;

Четвърто класиране – 23 юни, записване на 24 и 25 юни.



Предвидени са и допълнителни класирания през септември:

2 септември – класиране;

3–9 септември – записване;

9 септември – ново класиране;

10–11 септември – записване.

Практиката показва, че след първите две класирания най-често се вземат решения за разкриване на нови места.

Според тенденциите от последните години най-сериозен недостиг на места се наблюдава в районите „Витоша“, „Манастирски ливади“, „Кръстова вада“, „Малинова долина“, „Лозенец“, „Триадица“, „Студентски“. Това са и кварталите с най-интензивно жилищно строителство и най-голям приток на млади семейства. Именно там Столична община най-често одобрява разкриването на допълнителни първокласни паралелки след анализ на записванията.

Една от най-съществените новини за тазгодишния прием идва от новото 204. Основно училище в квартал „Манастирски ливади – Запад“. В информационната система за обслужване на детските градини и училищата (ИСОДЗ) беше публикувана информация за разкриването на две нови паралелки за бъдещи първокласници. Решението е очаквано, тъй като районът е сред най-бързо развиващите се жилищни зони в столицата, а интересът към училището значително надвишава първоначално планирания прием.

След одобрение от Столична община, 17. Средно училище „Дамян Груев“ също обяви откриването на пета паралелка за първи клас. От училището посочват, че решението е резултат от нарастващия интерес на родителите и стремежа повече деца да получат възможност да бъдат част от образователната среда на училището.

Нова възможност за родителите, които търсят засилено езиково обучение, предлага ЧОУ „Образователни технологии“. От учебната 2026/2027 година училището открива нова билингвална паралелка с водещ английски език. Обучението е насочено към ранно езиково развитие и включва обучение с разширено изучаване на английски език, съвременни образователни методики, авторски учебни материали, индивидуален подход към всяко дете, акцент върху личностното развитие и уменията на бъдещето. Приемът за новата паралелка вече е обявен от училището.

Освен новооткритите паралелки, няколко столични училища вече са заложили значително по-голям капацитет за прием на първокласници през 2026/2027 година.

Сред тях са:

145. Основно училище „Симеон Радев“ – 5 паралелки с общо 120 места;

170. Средно училище „Васил Левски“ – 4 паралелки с общо 96 места;

107. Основно училище „Хан Крум“ – 4 паралелки с общо 84 места;

133. Средно училище „Александър С. Пушкин“ – 3 паралелки с общо 72 места.

Тези училища вече са предвидили увеличен прием още в началния план.

Очакват ли се още нови паралелки?

Въз основа на практиката от последните години е много вероятно след първото и второто класиране да бъдат разкрити допълнителни места и в други училища, особено в цитираните райони с много млади семейства.

Родителите трябва да следят както системата ИСОДЗ, така и официалните сайтове на училищата и съобщенията на Столична община, тъй като именно през юни най-често се вземат решения за допълнително разширяване на приема.