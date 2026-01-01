30-годишен мъж от Търговище е задържан, след като е установено, че е управлявал автомобил под въздействието на наркотични вещества и е държал наркотици в дома си.

На 10 юни 2026 г. около 20:50 ч. на ул. „Димитър Кискинов“ в с. Буховци, община Търговище, е извършена полицейска проверка на лек автомобил „Фолксваген Голф“ с търговищка регистрация. Превозното средство е управлявано от 30-годишен правоспособен водач от Търговище.

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С техническо средство „Drager Drug Test 5000“ е установено, че водачът е управлявал след употреба на канабис, амфетамин и метамфетамин. Мъжът е отказал да даде кръвна проба за химичен анализ.

При последвали процесуално-следствени действия, извършени в обитаваното от него жилище в Търговище, е открита суха зелена тревиста маса, която при полеви наркотест е реагирала на канабис.

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Веществото е иззето по надлежния ред. Мъжът е задържан за срок до 24 часа по Закона за МВР.

По случая е образувано бързо полицейско производство.