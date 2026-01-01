Установен е водач, управлявал автомобил под въздействието на наркотично вещество, и държащ в дома си два вида такива. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР в Търговище.

На 23 април на ул. „Любен Каравелов“ в Търговище е извършена полицейска проверка на лек автомобил „Шкода Октавия“с търговищка регистрация, управляван от 46-годишен правоспособен водач от града.

По надлежния ред – със специализирано техническо средство „ Drager Drug Test 5000” е установено, че същият е управлявал автомобила след употреба на наркотичното вещество кокаин.

При извършени последващи процесуално-следствени действия в обитавано от него жилище в Търговище са намерени: бяло кристалообразно вещество с тегло 80 грама, което при полеви наркотест реагира на наркотичното вещество кокаин, и суха зелена тревиста маса с тегло 25 грама, която при полеви наркотест реагира на наркотичното вещество марихуана.

Веществата са иззети по надлежния ред. Мъжът е задържан в РУ-Търговище.

Той е известен на полицията с предишни свои противоправни деяния, осъждан е. По случая е образувано досъдебно производство.