Премиерът Росен Желязков с коментар пред журналисти по актуални теми.

Компанията "Мета" има интерес да инвестира в България заради регионалните възможности и човешкия потенциал, който страната ни предлага, каза премиерът в Ню Йорк, след като се срещна с представители на Мета.

"Вчера, след срещата с "Дженеръл електрик", на която говорихме за малките модулни реактори, въпросът за енергийното обезпечаване на бъдещите технологични възможности пред страната за изграждане на специална инфраструктура, развитие на потенциал за изграждането на гигафабрики за изкуствен интелект и, разбира се, привличането на стратегически партньор като "Мета" е изключително важно", каза той.

Според него потенциалът на България е главно в енергийните възможности.

"Мета" ни запознаха с техните инвестиционни намерения в Европа, тази и следващата година се концентрират в други държави, но след 2028 г. много сериозен интерес имат именно заради регионалните възможности, които България предлага с тези елементи и потенциала, който имаме. За нас е важно да комбинираме интереса на американския бизнес, на производителите на оборудване и на крайните ползватели", каза Желязков.

Ангажиментите, които правителството има, трябва да си ги изпълни. Утре вицепремиерът Атанас Зафиров ще бъде в Брезник, ще бъде и в Плевен, гледаме и други райони, където има проблем. Това заяви министър-председателят Росен Желязков пред журналисти във връзка с водната криза.

Премиерът изтъкна, че е имал разговор с ресорните министри още преди да бъде сформиран Националният борд по водите, като е посочил, че времето за търсене на виновни за настоящото положение е отминало. Оттук нататък всичко онова, което може да се направи утре, трябва да се свърши днес - и инвестиции в инфраструктурата, и довеждащи водопроводи, и източниците, категоричен беше Желязков. По думите му в момента се работи по няколко източника, по няколко сондажа, като резултатът предстои да стане видим.

Министър-председателят Росен Желязков отбеляза също, че Националният борд по водите е инструмент, но сам по себе си не е решение. Решението са целенасочени действия, защото хората имат съвсем основателното право да недоволстват от темповете и качеството на услугата, ако изобщо можем да говорим за качество, заяви Желязков.