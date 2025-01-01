Институтът за компютърни технологии и изкуствен интелект (INSAIT) към Софийския университет "Св. Климент Охридски" получава ново финансиране в размер на 1 млн. щатски долара от "Гугъл" (Google). С това общата инвестиция на технологичния гигант за института към СУ вече надхвърля 6 млн. щатски долара. Стратегическото им партньорство е насочено към задълбочаване на ангажимента към отворени и приобщаващи изследвания и иновации в областта на изкуствения интелект в Централна и Източна Европа, съобщи пресцентърът на Министерството на образованието и науката (МОН).

Настоящото дарение ще подкрепи допълнително изследователската дейност в INSAIT с още изчислителни ресурси, както и националната им програма Explorer за талантливи български ученици, които продължават висшето си образование в България в областта на информатиката.

Новият принос надгражда първоначалната подкрепа на "Гугъл" за института от 2022 г., която включваше 3 млн. щатски долара под формата на Google Cloud кредити и две стипендии DeepMind за докторанти. Това спомогна за утвърждаването на INSAIT като водещ център за изследвания и развитие на таланти в областта на изкуствения интелект в България. През 2024 г. "Гугъл" разшири това сътрудничество с нова подкрепа за обучение на генеративни AI модели, което допринесе за повишаване на научния капацитет и на развитието на таланти в института.

Подкрепата на "Гугъл" се изразява и чрез отворените езикови модели (LLM), разработени от INSAIT и базирани на серията Gemma на Google. Сред тях е BgGPT - първият български езиков модел, признат от Google DeepMind и Google Research в поредица от публикации в официалния блог на компанията, четен от милиони хора по целия свят. През последните месеци бяха представени и MamayLM моделите - отворени модели от ново поколение за украински език, също базирани на сериите Gemma2 и Gemma3.

Продължаващата подкрепа на "Гугъл" за INSAIT отразява дългосрочния ангажимент към отговорното развитие на изкуствения интелект, подкрепата на местни таланти и укрепването на изкуствения интелект в екосистемата в България и региона чрез INSAIT, отбелязват от МОН.

INSAIT - Институтът за компютърни науки, изкуствен интелект и технологии в София, България, е първият в Източна Европа, който предлага условия за работа на световно ниво, съответстващи на тези във водещите западни университети и институти. Институтът е структуриран като специално звено към Софийския университет "Св. Климент Охридски" и е създаден в партньорство с швейцарските ETH Zurich и EPFL, два от най-добрите технологични университети в света. Водещи учени от топ американски, европейски и израелски университети, и изследователски лаборатории, ръководят и съветват института. Основният фокус на INSAIT е върху научните постижения: изследвания на световно ниво, привличане на международни учени с изключителни постижения, обучение на слeдващото поколение студенти и технологични лидери.