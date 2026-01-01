Завладяващи изпълнения на звездните участници превърнаха втория епизод на “Като две капки вода” в истински спектакъл. След блестящия старт на Сезона-Слънце миналия понеделник, тази седмица невероятните имитации на всички затрудниха журито в състав Хилда Казасян, Веселин Маринов, AZIS и Димитър Ковачев-Фънки.

До първата си победа достигна Иво Димчев. Артистът получи най-много точки с образа на Едит Пиаф и емоционалното изпълнение на песента “Non, je ne regrette rien”. “Емоциите, които прокарваш към нас са нечовешки. Всяко движение беше съвършено и всяко чувство бе предадено с гласа ти”, възхитен бе AZIS.

Любимите водещи Димитър Рачков и Герасим Георгиев - Геро посрещнаха първи на сцената актьора Даниел Пеев - Дънди, който вдигна публиката в шеметен танц като Carrapicho с вечния бразилски хит “Tic, tic tac”. Веднага след него Пламена се превъплъти в оперната легенда Монсерат Кабайе, а зад нея бяха музикантите от “Тайният оркестър". Борис Христов влезе в първия си женски образ - този на иконата на поп музиката Шер и изпълни вечния хит “Strong Enough”. Симона слезе от асансьора като французойката Барбара Прави и получи аплодисменти за изпълнението на “Voila”.

Бутонът на късмета сблъска Емилия с нетипичен за нея жанр. Нежната певица се появи като вокала на рок бандата NIRVANA - Кърт Кобейн и запя хита “Smells Like a Teen Spirit”. Победителят от миналия понеделник Виктор Тодоров показа и страхотни вокални и танцувални умения като MC Hammer и вдигна настроението с песента “U can’t Touch This”. Актрисата Весела Бабинова излезе под прожекторите като фолк дивата Анелия и изпя хита “Само мене нямаш”. Тя получи комплименти от самата Анелия, която гледаше от първия ред. Алекс Раева направи истински фурор с дебюта си в мъжки образ като Филип Киркоров. Финал на вечерта постави Иво Димчев, който покори публиката, журито и зрителите с “Non, je ne regrette rien” на великата Едит Пиаф.

По случай Националния празник на България - 3-ти март Бутонът на късмета бе зареден единствено с български песни и изпълнители. Следващия понеделник Пламена ще бъде Маргарита Хранова, Дънди ще изпълни песен на Мария Кехайова, Алекс Раева ще трябва да имитира Катя Филипова, Виктор ще се превъплъти в Ивана, Весела Бабинова ще влезе в обувките на Силвия Кацарова, а Борис - в света на Веселин Маринов, Емилия ще трябва да пее като Лили Иванова, Симона ще бъде Ваня Костова, а победителят Иво Димчев ще се превърне в Емил Димитров. Как ще се справят те и кой ще грабне победата от третата вечер? – разберете следващия понеделник, 2-и март, от 20:00 ч. по NOVA.

Този четвъртък (26.02) се завръща и КАПКИТЕ Podcast. Първи гост на Борислав Захариев - Боби Турбото в новия сезон ще бъде Алекс Раева. В откровен, забавен и емоционален разговор тя ще сподели първите си впечатления от шоуто, ще разкаже какво за нея е да си майка, как се справя със стенд-ъп комедиите и кои са ключовите събития в кариерата и живота ѝ досега. Не пропускайте първия епизод на втори сезон на КАПКИТЕ ПОДКАСТ четвъртък точно в 16:00 ч. в платформите Vbox7, NOVA PLAY и YouTube.

