Любимото шоу за имитации „Като две капки вода“ обеща на зрителите големи изненади още в първия епизод на новия цветен и пищен сезон 14. Сезона-Слънце е повлиян от френския класицизъм и управлението на Луи XIV - Краля-Слънце. В него ще видим изненадващи участници, невиждани досега имитации, впечатляващи трансформации, сериозна конкуренция и силни емоции.

Отличното настроение и класическото забавление е поверено на дуото водещи с фатален чар Димитър Рачков и Герасим Георгиев – Геро. Двамата ще застанат рамо до рамо с тайнствените участници, които ще се изправят срещу новите предизвикателства на Бутона на късмета.

След 13 години, в които вокален педагог на „Капките“ бе великият професор Етиен Леви този сезон той реши да даде път на младите. Новият член на екипа е великолепната Михаела Маринова, която е един от най-добрите вокални педагози в България и има собствена школа. Тя поставя старт на шоуто с изпълнението на любимата песен „Voulez Vous“ на шведската популярна група ABBA.

„За мен Етиен е светило и ще дам всичко от себе си, за да помогна на всички участници. Ще обменя опита си с тях за това, през което и аз също съм преминала. Успех и на добър час на всички!“, каза Михаела Маринова.

По традиция, освен от зрителите, имитациите ще бъдат оценявани и от взискателното жури в състав: очарователната Хилда Казасян, строгият Димитър Ковачев - Фънки, колоритният Веселин Маринов и тайнственият, колоритен, нов член, който ще промени установените правила.

„Новият член на журито на Сезона – Слънце на "Като две капки вода" е Нейно Превъзходителство Азис!“, обявиха водещите на шоуто.

NOVA

Летящ старт на 14 сезон на „Като две капки вода“ дава любимата певица Алекс Раева, която влиза в „Като две капки вода“, за да ги спечели. Тя избира да влезе в обувките на кралицата на рокендрола – експлозивната и пълна с енергия Tina Turner. Тя е едно от най-популярните имена в шоубизнеса, а кариерата й продължава над половин век. Известна е с енергичното си сценично присъствие, мощни вокали и десетки награди Грами. Алекс изпълнява парчето, вдъхновило над 100 кавъра – „Proud Mary“. Парчето се превръща в сензация в изпълнение на „Creedence Clearwater Revival“ и тъй като Тина Търнър признава, че обожава оригинала, решава да направи своя собствена интерпретация. Затова и я променят. Песента започва „приятно и леко“, но завършва „приятно и… грубо“, и се превръща в нейна емблема.

„Талантът ти е неоспорим и умееш да звукоизвличаш тези фрази. Нямам забележки, но можеше да звучиш по-мръсно. Като цяло беше жестоко“, заяви Азис. „Не очаквах, че можеш да имитираш толкова добре“, допълни Хилда Казасян. „Адски ми хареса, че излязохте с нейната походка и показахте нейната агресия“, е мнението на Фънки. „Харесвам много гласа ти и тази песен е избрана от теб, но сега остава да запазиш таланта си и да продължиш да имитираш нататък“, заяви Веселин Маринов.

След Алекс в шоуто за имитации влиза провокативният визуален артист, певец, режисьор, хореограф, автор на текстове и шоумен Иво Димчев. Изпълнителят няма да се затрудни да се преобрази в легендата Сър Том Джоунс, за да зареди зрителите с много настроение с един от най-големите хитове на певеца „Delilah”. Това е любима песен на родителите му и е техния избор за първата му поява в „Като две капки вода“. Уелският изпълнител Джоунс е смятан за един от най-великите певци на всички времена, с мощен глас, продал над 100 милиона плочи и получил множество награди, включително ценното рицарско звание, присъдено му от кралица Елизабет II през 2006 г. Парчето „Delilah“ е от далечната 1968 година и се е превърнало в негова запазена марка.

„В движенията го докарвам, но се чувствам като пиян овчар“, сподели след изпълнението си Иво Димчев.

„Не мога да откъсна очи от теб, заради огромния ти талант и заради това, което ни показа. Ние бяхме публиката на Том Джойнс, а не на теб“, емоционално сподели Хилда Казасян. „За миг не чух Иво Димчев, а през цялото време чувах Том Джоунс. Трябва да благодариш за този талант и за токсичната си мъжественост. Поклон за гримьорите“, коментира Азис. „Сезонът започва феноменално бляскаво. Шапка свалям на вокалното изпълнение. Поздравления за страхотното начало“, заяви Фънки. „Много рядко съм виждал някой да хване публиката така бързо. Участието ви ще внесе цвят и престиж в предаването“, категоричен е Веселин Маринов.

