Учени искат да изградят стена около „Ледникът на Страшния съд“, съобщава уебсайтът "Popular Mechanics". Стената на морското дъно за защита на ледника Туейтс в Западна Антарктида би била изключително трудна и скъпа за изграждане, но това бледнее пред последиците, ако глетчерът се разпадне.

Заплахата от климатичните промени нараства, а с нея и амбициите на геоинженерите за справяне с нея. Един от проектите, който привлича най-голямо внимание, е инжектиране на аерозоли в стратосферата, като се предлага изпускане на серен диоксид в долната част на стратосферата с цел отразяване на слънчевите лъчи. Атмосферата обаче не е единственият проблем. Топящите се ледници заплашват крайбрежията по целия свят, а ледникът Туейтс буди особено големи тревоги.

Известен като „Ледникът на Страшния съд“, той се намира в северния край на Западния антарктически ледников слой. Получава своето зловещо име заради факта, че съдържа достатъчно вода, за да повдигне средните морски нива с над 60 см – и е притеснително близо до разпад. Това обаче е само част от проблема, тъй като, ако Туейтс наистина се отдели, това може да дестабилизира целия ледников слой, като в крайна сметка добави между 3 и 4,5 метра към глобалните морски нива. Въпреки че този ефект на топене е най-лошият възможен сценарий, климатолозите се опитват да го избегнат и през последните години групи като проекта „Морска завеса“ са разработили методи за защита на ледника от по-топлите морски води чрез изграждането на 80 километрова стена на морското дъно с височина 150 метра и дълбочина от около 640 метра. Оценките за цената на мегаструктурата са многомилиардни.

„Само защото е изключително трудно не е извинение да не опитаме. Това е колективно решение, което трябва да бъде взето от много държави и хората трябва да бъдат добре информирани“, заяви ръководителят на проекта „Морска завеса“ Мариан Хаген.