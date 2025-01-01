Вихрени подводни "бури" агресивно разтапят шелфовия лед на два ключови антарктически ледника, което може да има "дългосрочни последствия" за повишаване на глобалното ниво на морето.

Както се казва в новото изследване, става въпрос за ледника Пайн-Айленд, който се намира близо до него ледника Туейтс, известен като ледник на Съдния ден, пише BBC. Новото изследване е първото, в което систематично се анализира, как океанът разрушава шелфовите ледници само за няколко часа и дни, а не за сезони или години, твърдят авторите.

Какво откриха учените?

Подводните бури, върху които се фокусираха, наречени субмезомащабни бури, са бързо променящи се вихрушки в океана. „Представете си ги като малки водни вихрушки, които се въртят много бързо, като разбъркване на вода в чаша“, каза авторът на изследването и изследовател на НАСА Матия Пойнели. В океана обаче тези вихрушки са огромни и могат да се простират до 10 км. Те се образуват, когато топла и студена вода се срещнат. Вихрушките се вихрят в открития океан и се движат под ледените шелфове. Заседнали между грапавата основа на ледения шелф и морското дъно, вихрушките раздвижват по-топла вода от дълбокия океан, което усилва топенето, което „удря“ леда.

Учените използваха компютърни модели и реални данни от океанографски инструменти, за да анализират въздействието на тези подводни бури. Те открили, че наред с други краткосрочни процеси, бурите „имат пръст“ за 20% от топенето на два ледника за период от девет месеца. Определянето на точния принос само на бурите е трудно поради хаотичния им характер, но тези събития изглежда играят голяма роля за кратки периоди от време, каза Пойнели.

Друг проблем с „бурите“

Изследователите също така отбелязаха тревожна обратна връзка. Докато бурите топят леда, те увеличават количеството студена, сладка вода, навлизаща в океана. Тази вода се смесва с по-топла, по-солена вода под тях, създавайки по-голяма турбуленция в океана, което от своя страна увеличава топенето на леда.

„Тази положителна обратна връзка може да се усили от затоплящия се климат“, каза авторката на изследването Лия Сигелман от Института по океанография „Скрипс“ към Калифорнийския университет.

Последици от подводните „бури“

Последиците могат да бъдат тежки, тъй като ледените шелфове играят жизненоважна роля в задържането на ледниците и забавянето на движението им в океана. Само ледникът Туейтс съдържа достатъчно вода, за да повиши морското равнище с повече от 60 см. Но тъй като действа и като тапа, задържаща огромния антарктически леден щит, нейното срутване в крайна сметка може да доведе до покачване на морското равнище с около 3 метра