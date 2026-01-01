54-годишен жител на Перник е задържан за скандал и нанесен побой в центъра на областния град, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Инцидентът е станал вчера следобед, когато между двама мъже възникнал спор, прераснал във физическа саморазправа. В хода на конфликта единият ударил другия, вторият паднал на земята и си ударил главата.

Пострадалият е прегледан в болнично заведение, оказана му е медицинска помощ и няма опасност за живота му.

По първоначални данни причината за скандала е спор за малка парична сума.

Извършителят е задържан за срок до 24 часа с полицейска мярка. По случая е образувана преписка, като работата продължава от служители на Първо районно управление.