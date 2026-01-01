Двама души загинаха в ранните часове на днешния ден при експлозия пред московска жп гара, съобщи местната полиция, цитирана от ТАСС.

Московската полиция съобщи, че около 00:05 ч. местно (01:05 ч. българско) време неизвестно лице е доближило патрулка на пътната полиция на площада пред Савеловската гара в центъра на столицата, след което последвала детонация на неустановено взривно устройство. При взрива е загинал атентаторът и един служител на реда, а още двама са ранени. Патрулната кола не се е запалила, но е смачкана до неузнаваемост от взривната вълна.

БГНЕС / EPA / Press Service of the Russian Investigative Committee

На място са пристигнали служители на руския Следствен комитет и екипи на спешна помощ. Площадът пред гарата е отцепен от полицията и движението на градския транспорт в района е спряно, посочва ТАСС.

Образувано е наказателно дело за посегателство над живота на служител на правоприлагащите органи и притежание на взривно устройство.

Засега полицията не посочва дали работи по конкретни версии за взрива.