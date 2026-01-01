Двама души загинаха в ранните часове на днешния ден при експлозия пред московска жп гара, съобщи местната полиция, цитирана от ТАСС.
Московската полиция съобщи, че около 00:05 ч. местно (01:05 ч. българско) време неизвестно лице е доближило патрулка на пътната полиция на площада пред Савеловската гара в центъра на столицата, след което последвала детонация на неустановено взривно устройство. При взрива е загинал атентаторът и един служител на реда, а още двама са ранени. Патрулната кола не се е запалила, но е смачкана до неузнаваемост от взривната вълна.
На място са пристигнали служители на руския Следствен комитет и екипи на спешна помощ. Площадът пред гарата е отцепен от полицията и движението на градския транспорт в района е спряно, посочва ТАСС.
🚨 Moscow Explosion : What We Know— VARTA ( वार्ता ) (@varta24news) February 24, 2026
• Blast near traffic police vehicle
• 1 officer killed
• Attacker dead
• 2 officers injured
• Criminal case opened
Developing story.#RussiaNews #MoscowBlast pic.twitter.com/TwigHqwR7T
Образувано е наказателно дело за посегателство над живота на служител на правоприлагащите органи и притежание на взривно устройство.
Засега полицията не посочва дали работи по конкретни версии за взрива.