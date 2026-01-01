За опасно пропадане на пътното платно при км 7 от вертикалния пътен възел след кръстовището при гръцкия град Родити съобщават потребители в социалните мрежи.

Асфалтовата настилка е поддала и в двете платна за движение, в резултат на което шофьорите са изправени пред пукнатина с ширина около 20 сантиметра, която е невъзможно да бъде избегната.

На мястото са поставени конуси, но рискът от инциденти остава, особено през нощта.

"Надяваме се компетентните органи да предприемат незабавни действия за отстраняване на проблема", сподели местният жител Константинос Марку.