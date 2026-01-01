Американски военни самолети не са летели, докато летище „Васил Левски“ - София беше затворено, заяви пред журналисти началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов. Той говори пред медиите, след като представи Анализа на състоянието и подготовката на Въоръжените сили през 2025 г.

На 19 февруари от Министерството на отбраната съобщиха, че самолети на Военновъздушните сили на САЩ са разположени на летището в София заради учение. По-късно от летището заявиха, че пистата ще бъде затворена на 23 февруари между 3:15 ч. и 4:50 ч. и на 24 февруари между 3:05 ч. и 5:35 ч. за регулярен ремонт на шахти в близост до нея.

Министърът на отбраната: Летище София няма да бъде затваряно за военни цели

"Хората няма от какво да се притесняват. Изтече информация в медиите, че ще бъде затворено летището в София. Не летяха американски самолети. Не е свързано с това", обясни адмирал Ефтимов. Служебният министър на отбраната Атанас Запрянов заяви, че не са затваряли летището.

Началникът на отбраната апелира към спокойствие и обясни, че за да бъдат допуснати съюзнически самолети е направен анализ на риска и са предприети мерки. Не за първи път приемаме самолети на съюзници. Лятото приехме 16 самолета F-16 на авиобаза "Безмер". Това разгръщане не може да се осъществи на военно летище, за това се наложи на бъде на „Враждебна“, но тъй като са повече самолетите използваме и от другата страна стоянка, но домакин е авиобаза „Враждебна“, обясни още адмирал Ефтимов.

Военният министър: Българската армия разполага с огромно количество стара съветска техника

Никой не е искал от България предоставяне на територия за хипотетична бъдеща операция на САЩ срещу Иран, каза вчера служебният министър Атанас Запрянов.

Днес е първият ден от годишната конференция на началника на отбраната. Темата на конференцията тази година е „Развитието на въоръжените сили през призмата на задачите в национален и съюзен формат“.

С 2,5% от Брутния вътрешен продукт (БВП) разходи за отбрана не може да изградим Въоръжени сили, които да са адекватни на съвременната среда за сигурност, заяви началникът на отбраната.

Финансирането оказва пряко влияние върху процесите в армията, отбеляза адмирал Ефтимов.

Направихме анализ на процесите във Въоръжените сили, които влияят на състоянието и подготовката на армията, каза началникът на отбраната. Процесът на модернизация придобива все по-видими измерения. Пристигнаха първите осем самолета F-16, инфраструктурата беше подготвена с ускорени темпове, за да бъде сертифицирано идването на самолетите. Сега летят с много добри темпове нашите пилоти на F-16. Вдигнахме флага на многофункционалния модулен патрулен кораб „Храбри“, екипажът е на кораба. Започнаха да пристигат първите машини „Страйкър“, коментира началникът на отбраната.

Към 2027 г. няма да има такава механизирана бригада в Европа – толкова окомплектована, бойни машини, бойни разузнавателни машини, машини за ядрена, химическа и биологическа защита, медицинска евакуация, логистични машини. Такава окомплектована бригада няма в Европа. Взехме много добро решение – съчетание между огнева мощ, защита и мобилност, заяви адмирал Ефтимов.

Днес се навършват четири години от започване на войната в Украйна, отбеляза началникът на отбраната. Когато започна войната, направих само едно изявление – България не трябва да бъде в такава ситуация. Заради това правим всичко възможно в коалиционен и съюзен формат – България да бъде на картата на сигурността, да можем да разчитаме на ангажимент както от НАТО, така и от съюзници, за да не изпадаме в такава ситуация, каза той.

Началникът на отбраната посочи, че всички държави в света се стремят да осигурят механизми за сигурност и нито една не може да се защитава сама.