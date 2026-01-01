Един човек е задържан, а двама са прегледани в болница след сбиване между две групи хора в Раднево съобщиха от Областната дирекция на МВР в Стара Загора.

На 23 февруари около 17:36 ч. в полицията в Раднево е получен сигнал за сбиване между две групи хора в кв. „Кантона“ в града.

На място е изпратен полицейски екип. Те установили, че от едната страна замесените са трима мъже – на 32, 23 и 18 години, и жена на 29 години, а от другата – двама мъже, на 45 и на 19 години, и три жени на 24, на 28 и на 46 години.

На място е изпратен и спешен екип (от Филиала за спешна медицинска помощ). Двама мъже на 32 и 23 години и 46-годишната жена са били прегледани и освободени без опасност за живота.

В Районното управление в Раднево е образувано досъдебно производство под надзора на Районната прокуратура в Стара Загора.

32-годишен мъж е задържан за срок до 24 часа.