Силна буря в североизточната част на САЩ парализира въздушния транспорт и пътуванията. 8000 полета бяха отменени, а други забавени, предаде Ройтерс.

Бурята предизвика също снеговалежи в североизточната част на САЩ. Главни пътища са затворени, а в много градове учебните занятия бяха отменени.

Днес се очаква да бъдат отменени около 7% от всички полети за разлика от вчера, когато бяха отменени 19%.

Американски авиолинии ще се опитат да организират още полети въпреки лошите климатични условия, отбелязва Ройтерс.

Над 11 400 полета са отменени в САЩ заради мащабната зимна буря

Авиационната компания "Саутуест Еърлайнс" заяви, че от утре ще увеличи полетите си, ако "метеорологичните условия позволят това да стане по безопасен начин". Компанията, базирана в Тексас трябваше да отмени 7% от полетите си вчера, което е по-малък процент в сравнение с този на нейни съперници.

Авиолинията "Джет Блу" е най-силно засегната, като вчера тя е трябвало да отмени 80% от полетите си. От "Джет Блу" посочиха, че досега е трябвало да отменят общо 1600 полета.

Железопътната компания "Амтрак" също преустанови движението на десетки влакове на линията между Бостън и Ню Йорк и по други маршрути в североизточната част на страната.

Властите в няколко щата наредиха на шофьорите да се въздържат от пътувания, които не са крайно належащи, за по-продължителен период от време поради обилните снеговалежи.