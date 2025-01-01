Министър-председателят Росен Желязков и министърът на образованието и науката Красимир Вълчев участваха днес в официалното обявяване на новия випуск стипендианти по програмата EXPLORER на Института за компютърни науки, изкуствен интелект и технологии (INSAIT) към Софийския университет (СУ) „Св. Климент Охридски“.

Програмата е създадена съвместно с Факултета по математика и информатика (ФМИ), като целта ѝ е да задържи в България изявени таланти в областта на информатиката и математиката. Стипендиантите получават месечна подкрепа в размер на 2 000 лева, която им позволява да се съсредоточат върху образованието си във ФМИ и развиването на умения чрез работа по иновативни изследователски проекти в INSAIT.

В събитието участваха още ректорът на Софийския университет проф. Георги Вълчев, проф. Мая Стоянова, декан на Факултета по математика и информатика (ФМИ) към СУ “Св. Климент Охридски”, проф. Мартин Вечев - основател и научен директор на INSAIT, инж. Борислав Петров - изпълнителен директор на Института и др.