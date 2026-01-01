Подготовката и провеждането на честни избори ще е приоритет в работата ми. Това каза новият областен управител на Шумен Марин Маринов, след като официално встъпи в длъжност и прие поста от предшественика си Катя Иванова, която му връчи и печата на областната администрация.

„Приоритетите в работата ми ще бъдат изборите, което е неминуемо, а също така да видим в какво положение ще бъдем представени пред ВиК, във връзка с проблема с водата. Обмислям и едно обхождане на деретата, където има проблеми да се видят, предвид дъждовната пролет, която може би ни очаква“, посочи Маринов.

Член съм на „Продължаваме промяната“, преди това не съм членувал в друга партия. През 2019 година бях кандидат за кмет на Велики Преслав, подкрепен от партия „Воля“. Имам икономическо образование, работил съм в банки и застрахователни дружества, семейството ми има ферма за овце и къща за гости във Велики Преслав, каза още той.

По думите на досегашния областен управител Катя Иванова проблеми в областната администрация има, ще има, но ще се решават поетапно. „Най-голямото предизвикателство за мен на поста бе във ВиК асоциацията и проблемите с водата в Шумен, но ако има политическа воля ще се решат. Имаме аварии, но за да нямаме проблеми трябва да работим всички заедно“, заяви Иванова.

"Аз съм държавен служител в Община Шумен, ще се възползвам от правото си да поискам от кмета на общината да се върна на старото си работно място. Мисля, че в кметството имам какво още да дам от себе си", каза още Иванова, като припомни, че преди да бъде назначена на поста областен управител пет години е била главен секретар на областната администрация, след което е постъпила на работа в Община Шумен.