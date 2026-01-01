„Служебното правителство иска да направи политическа репресия върху областните управители" - това заяви областният управител на Област Русе Драгомир Драганов след като новият Министерски съвет още на първото си заседание взе решение да смени всички 28 областни управители.

Поста в Русе ще поеме Орлин Пеков от "Продължаваме промяната - Демократична България", ннформира БГНЕС.

Драгомир Драганов се съмнява, че всички от новоназначените имат достатъчно компетентност да изпълняват длъжността. „Оставям една напълно обезпечена с всичко необходимо областна администрация", каза още Драганов.

В политически план, като областен координатор на СДС, се очаква Драгомир Драганов да участва в предстоящите парламентарни избори като кандидат-депутат от коалицията ГЕРБ-СДС.