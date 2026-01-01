Йордан Божилов и Златин Кръстев са назначени за заместник-министри на отбраната, съобщи служебният министър на отбраната Атанас Запрянов при откриването на годишната конференция на началника на отбраната. Темата на конференцията тази година е „Развитието на въоръжените сили през призмата на задачите в национален и съюзен формат“.

Йордан Божилов ще поеме функциите на заместник-министър по отбранителната политика и планирането. Йордан Божилов не е нов човек за Министерството на отбраната. Той е бил началник на политическия кабинет на министъра на отбраната, директор на дирекция и заместник-министър на отбраната в предни кабинети, каза Запрянов.

Златин Кръстев ще бъде заместник-министър по въоръженията и инвестициите в отбраната. Златин Кръстев е дипломат от кариерата, с дългогодишен опит от постоянната делегация на България в НАТО, каза още Запрянов.

Очаквам те да се включат на висока скорост в задачите, които ни предстоят, заяви военният министър.