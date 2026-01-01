Министърът на образованието Сергей Игнатов заяви, че няма да допусне политическа агитация на територията на училищата, където ще се проведе гласуването на предстоящите парламентарни избори.

„Днес обсъждахме няколко основни въпроси. Основната тема на изборите е, че те се организират на територията на училищата. Основното, на което аз наблегнах, е необходимостта българското училище да се запази свободно от всякаква политическа агитация – да не се допускат партизанщини и всякакви такива неща. Като причините са много“, коментира просветният министър.

По думите му правителството е амбицирано и ще направи всичко възможно изборите да бъдат честни. „Ще направя всичко възможно училищата да не са площадка за агитация“, категоричен бе той.

В контекста на предстоящите предсрочни избори той проведе поредица от срещи с началниците на Регионалният управления на образованието с цел да се изгладят неточности по процеса, тъй като училищата традиционно се преобразуват в изборни секции.