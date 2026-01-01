Американската ТВ водеща Савана Гътри обяви награда от 1 милион долара за информация за отвлечената си майка Нанси Гътри, предаде Daily Mail. След седмици на издирване журналистката за първи път призна, че е възможно тя да е мъртва.

„Трябва да знаем къде е тя, трябва да се прибере у дома“, каза Гътри във видео, публикувано във вторник в профила ѝ в Instagram.

Гътри заяви, че семейството все още вярва, че Нанси може да се върне у дома.

„Знаем също, че може да сме я загубили, че тя може вече да си е отишла. Може вече да се е прибрала при Господ, когото обичаше“, каза журналистката през сълзи.

Getty

Водещата на предаването The Today Show добави, че ако 84-годишната Нанси е починала, семейството ще „приеме това“, но все още има нужда от яснота и отговори.

„Трябва да знаем къде е тя. Трябва да се прибере у дома. Затова предлагаме семейна награда до 1 милион долара за всякаква информация, която да ни помогне да я открием“, заяви тя.