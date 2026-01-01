Софийската апелативна прокуратура внесе протест срещу присъдата на Софийския апелативен съд по дело за умишлено причиняване на смърт, в съучастие и по особено мъчителен начин за жертвата.

С акт на нов съдебен състав на Софийския апелативен съд присъдата на подсъдимия Орлин Владимиров – съпруг на убитата Евгения Владимирива, е изменена от доживотен затвор на 20 години лишаване от свобода при първоначален строг режим на изтърпяване. Другият подсъдим по делото - Пламен Владимиров, баща на Орлин Владимиров, е оправдан.

„Орлин може да се ожени и да убие още една жена“: Близките на Евгения с нов протест

До изменението на присъдите спрямо двамата подсъдими се стигна след като с решение на Върховния касационен съд от 28.11.2025 г. бе отменено предходното решение на Софийския апелативен съд, с което бащата и сина са били признати за виновни и осъдени на доживотен затвор, като делото беше върнато за ново разглеждане.

Държавното обвинение счита, че присъдата е неправилна и незаконосъобразна, тъй като изводът, касаещ невиновността на подсъдимия Пламен Владимиров не почива на обективно, всестранно и пълно изследване на обстоятелствата по делото.

С протеста Софийската апелативна прокуратура цели съдът да направи цялостна преценка на доказателствата по делото, като постанови правилната присъда и да определи справедливи наказания.

Аргументи в тази насока ще бъдат изложени от Софийската апелативна прокуратура след изготвяне на мотиви към присъдата, които към настоящия момент не са представени от съда.