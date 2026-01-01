Служебното правителство ще утвърди в сряда разходите за командировки в страната за четвъртото тримесечие на 2025 г. на заместник министър-председателите, министрите, органите към Министерския съвет, заместник-министрите и областните управители.

Предстои служебните министри да предложат на президента да издаде укази за освобождаване от длъжност и от военна служба на офицер от висшия команден състав, за назначаване на длъжност без удостояване с висше офицерско звание на военнослужещ, и за назначаване на длъжност и удостояване с висше офицерско звание на военнослужещ.

Ще бъдат определени председатели на Съвета за икономически анализи и за отменяне на решения на Министерския съвет, на Националния съвет за превенция и защита от домашното насилие, на Съвета за развитие на гражданското общество и председател на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към Министерския съвет.