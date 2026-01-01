Софийският апелативен съд оправда напълно Пламен Владимиров и измени присъдата на сина му Орлин Владимиров на 20 години затвор за убийството на Евгения през 2021 г., при първоначален строг режим. Присъдата подлежи на обжалване и протест. Тялото на Евгения беше открито през 2021 г. в куфар във водоем. Според обвинението престъплението е извършено по особено мъчителен начин. На 20 октомври 2023 г. Градският съд в София определи доживотни наказания.

Обратът по делото си го обяснявам с указанията на Върховния касационен съд (ВКС) да се прецени отново доколко показанията на едни поемни лица могат да бъдат използвани за доказателства по делото. Съдът приема, че бащата е извършил лично укривателство, но когато то се извършва от човек с такава родствена връзка с извършителя, той не носи наказателна отговорност, обясни адвокат Людмил Рангелов, частен защитник на семейството на Евгения.

Той допълни, че по отношение на другия подсъдим (Орлин Владимиров, бел. авт.) не са налице квалифициращите обстоятелства, че престъплението е извършено по особено мъчителен за жертвата начин, и че е предумишлено. Тъй като отпада обвинението на бащата като помагач, отпадат и квалифициращите обстоятелства. Това мотивира съда да му даде максималното срочно наказание, според нашето законодателство, което е 20 г., каза още адвокат Рангелов.

Той припомни особеното мнение на съдия Спас Иванчев от ВКС, че тези показания могат да бъдат ползвани като годни и тогава нещата биха се върнали обратно.

Адвокат Рангелов посочи, че тези дефекти са констатирани още от първоинстанционния съд. Според него пропуските са изцяло в разследването.

С решението на ВКС се даваха указания отново да се анализират доказателства и най-вече критиките по това, че предходният състав на Апелативния съд беше акредитирал показанията на поемните лица. Този състав на ВКС отмени предходното решение, посочи прокурорът по делото Юлиян Лефтеров.

На въпрос дали смята, че има проблем в разследването, за да се стигне до тази ситуация, Лефтеров отговори, че въпросът е по-скоро на оценка и изводи за това дали показанията на поемните лица могат да бъдат част от доказателствената съвкупност.

Друг състав на ВКС може да има друг поглед над случая, допълни прокурор Лефтеров. Той каза, че ще протестира присъдата.

В края на миналата година ВКС реши да върне за ново разглеждане на Софийския апелативен съд делото срещу Орлин Владимиров и баща му Пламен Владимиров за убийството на Евгения през 2021 г.

Според съдебния състав са допуснати процесуални нарушения - Апелативният съд е изключил от подлежащите на обсъждане доказателства показанията на полицейските служители, пресъздали съдържанието на „оперативните беседи“, проведени с подсъдимите.

Преди това, на 21 февруари, Апелативният съд в София потвърди изцяло присъдата на първата инстанция, с която на Орлин Владимиров и на баща му Пламен Владимиров бе наложено наказание „доживотен затвор“ за умишленото убийство на Евгения Чорбанова.

Решението на втората инстанция беше подписано с особено мнение от съдия-докладчика Петър Гунчев.