ВКС ще гледа днес делото срещу Рангел Бизюрев за убийството на Димитър Малинов през 2023 г. в с. Цалапица. Делото е образувано по касационни жалби на подсъдимия Бизюреви на частните обвинители и граждански ищци срещу решението от 19.12.2025 г. Апелативен съд – Пловдив, който определи присъда от 17 години затвор.

С присъда от 04.04.2025 г. по н.о.х.д. № 1287/2024 г. на Окръжен съд – Пловдив Рангел Б. е признат за виновен за умишленото убийство на Димитър М. през 2023 г., като му е наложено наказанието „лишаване от свобода“ за 15 години. Признат е за невиновен и е оправдан по обвинението убийството да е извършено с особена жестокост. Подсъдимият е осъден да заплати 130 000 лв. на гражданския ищец и частен обвинител Атанаска Б. и по 100 000 лв. на всеки един от останалите граждански ищци и частни обвинители: Даяна Б., действаща чрез законен представител и майка Атанаска Б., Тодор Б., Руса Б. и Минка М., представляващи обезщетения за причинените им неимуществени вреди от престъплението.

С решението на Апелативен съд – Пловдив присъдата е изменена, като наказанието „лишаване от свобода“ е увеличено на 17 години.

С жалбата на подсъдимия се заявяват касационните основания за допуснато нарушение на материалния закон, съществени нарушения на процесуалните правила и явна несправедливост на наказанието, като се иска при условията на алтернативност преквалифициране на деянието в по-леко наказуемо престъпление по чл. 124 от НК (причиняване смърт другиму по непредпазливост вследствие на умишлено нанесена телесна повреда), респективно – намаляване на наказанието или отмяна на решението и връщане на делото на въззивния съд за ново разглеждане.

С жалбите на частните обвинители и граждански ищци се релевират касационните основания за нарушение на материалния закон и явна несправедливост на наказанието, като се иска връщане на делото за ново разглеждане от въззивния съд, при което подсъдимият да бъде признат за виновен по квалифицирания състав на убийство с особена жестокост и да му бъде наложено наказанието „доживотен затвор“ или да му бъде наложено максималното наказание „лишаване от свобода“ по основния състав на убийство в размер на 20 години.