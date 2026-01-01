Народното събрание се очаква да разгледа и приеме на второ четене в сряда удължителния закон за бюджета на страната.

Депутатите ще работят в следващите два дни, след това излизат във ваканция до изборите на 19 април. Комисията по бюджет и финанси прие вече на второ четене удължителния закон.

Депутатите решават за промените в удължителния закон за бюджета

Удължителният закон предвижда, че допълнителните разходи и трансфери по държавния бюджет, произтичащи от влезли в сила актове на Народното събрание и на Министерския съвет за увеличение на заплати и социални плащания, могат да се финансират за сметка на наличности от предходната година с изключение на средствата на Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система. Приемането му ще позволи на страната да работи в продължение на три месеца след 31 март.

Няколко бяха постъпилите предложения между първо и второ четене, като служебният министър на финансите Георги Клисурски призова да се върви в посока приемане на законопроекта в максимално близък вариант до това, което вносителят е предложил, за да не се утежнява състоянието на публичните финанси.

Депутатите също така в следващите последни две заседания трябва да приемат и законопроекти, от които зависят плащания по Плана за възстановяване и устойчивост.