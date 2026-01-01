Шест нови случая на туберкулоза са регистрирани от началото на 2026 г. в Специализираната болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания (СБАЛПФЗ) в Хасково, съобщиха на пресконференция от Регионалната здравна инспекция (РЗИ). От регистрираните до март месец случаи при тях, три са рецидиви.

През 2025 г. общо 22 души от област Хасково са били диагностицирани със заболяването. В медицинското заведение се лекуват и пациенти от област Кърджали, като общият брой преминали болни от двата региона за миналата година е 30, съобщи специалистът по белодробни заболявания д-р Пламен Шумаков. Той посочи, че до 27 март в болницата се провежда безплатен скрининг за риск от туберкулоза, включително и за неосигурени лица, поясни д-р Пламен Шумаков от лечебното заведение. Инициативата е по повод Световен ден за борба с туберкулозата.

По данни на здравните власти около една четвърт от населението в света е заразено с туберкулозната бактерия, но при повечето хора заболяването не се развива. Основните симптоми на туберкулоза са продължителна кашлица, повишена температура – най-често между 37,5 и 38 градуса в следобедните часове, загуба на тегло и нощно изпотяване, предупреди д-р Шумаков.

Според специалиста ключови за ограничаване на заболяването са ранната диагностика, контролът и правилното лечение. Болните и смъртността постепенно намаляват, като глобалната цел е справяне с епидемията до 2030 година.