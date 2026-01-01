Ливанската организация „Хизбула“ съобщи, че е нанесла за втори път ракетен удар по израелски военни превозни средства, предаде ливанската Национална новинарска агенция (ННА).

Атаките са били извършени в рамките на час и половина в граничните населени места Накура и Ал Куза, както и в няколко селища в северната част на окупираната Палестина, при което са били използвани общо над 100 ракети.

„Хизбула“ също така заяви, че израелски войници в граничното село Ал Куза са били атакувани с безпилотен летателен апарат, като се съобщава за убити и ранени.

Конфликтът между Израел и ливанската организация „Хизбула" е динамична ситуация с корени в дългогодишни военни действия и последователни опити за деескалация. През ноември 2024 г. беше постигнато примирие с посредничеството на САЩ, което сложи край на продължила 14 месеца война между двете страни. Споразумението включваше ключови условия, сред които изтеглянето на „Хизбула" от граничните с Израел райони в Южен Ливан и забрана за въоръжено присъствие на юг от река Литани. В отговор на този ангажимент, Ливан се пое задължението да разоръжи „Хизбула", като ливанската армия планира да завърши разоръжаването на юг от река Литани до края на същата година.Въпреки примирието, напрежението по границата продължи. Израелските сили многократно изразяваха съмнения относно ефективността на ливанската армия и обвиняваха „Хизбула" в превъоръжаване, докато самата групировка отхвърляше призивите да предаде оръжията си. През септември миналата година, преди официалното примирие, „Хизбула" претърпя значителни загуби на бойното поле, включително убийството на историческия ѝ водач Хасан Насралла при израелски въздушен удар в Бейрут, което отслаби групировката.През декември, Израел извърши поредица от удари по цели на „Хизбула" в Ливан, включително складове за оръжие и тренировъчни комплекси, с мотива, че групировката използва тези обекти за подготовка на терористични атаки. На 25 декември израелската армия съобщи, че е убила член на елитната иранска сила „Кудс" при удар в Ливан. На 2 март тази година „Хизбула" предприе мощна атака срещу Израел, заявявайки, че целта ѝ е да отмъсти за убийството на върховния лидер на Иран, което въвлече Ливан още по-дълбоко в регионалния конфликт. На фона на тези събития, САЩ засилиха натиска върху ливанските власти за разоръжаването на групировката, а френският президент Еманюел Макрон приветства усилията на Ливан и призова за международна конференция в Париж, която да подкрепи възстановяването на ливанския суверенитет.