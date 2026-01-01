САЩ са представили на Иран план от 15 точки в опит да сложат край на конфликта, предаде Франс прес, като цитира американски медии.

Планът изисква от Техеран да предаде цялото обогатено ядрено гориво, с което разполага, както и да остави Ормузкия проток отворен.

По данни на в. "Ню Йорк Таймс" и израелският телевизионен Канал 12 администрацията на Доналд Тръмп е предала своите изисквания на Иран чрез посредничеството на Пакистан, който поддържа добри отношения и с двете страни. Според телевизията американските преговарящи предлагат едномесечно примирие, за да могат иранските власти да разгледат техните искания.

Сред 15-те изтъкнати точки първите пет засягат ядрения сектор: Вашингтон изисква Иран да не се опитва никога да се сдобие с атомно оръжие, Техеран да предаде цялото обогатено гориво, с което разполага, на дата, определена от страните, и да бъдат демонтирани няколко важни ядрени съоръжения.

Иран ще трябва също така да се откаже от подкрепата си за групировки, както и да спре да финансира или въоръжава групировки като "Хизбула" или "Хамас". Ще бъдат наложени ограничения върху броя на ракетите, с които страната ще може да разполага, както и върху обхвата им.

Освен това Ормузкият проток, през който преминават около 20% от световните изкопаеми горива, ще трябва да остане отворен за корабоплаването. В замяна Иран ще получи отмяна на международните санкции срещу него и подкрепа за своята гражданска ядрена програма.

Засега няма коментар от Белия дом. В плана не се споменава нищо за смяна на режима в Иран.

Говорител на иранските въоръжени сили отхвърли твърденията на американския президент Доналд Тръмп, че Иран иска сделка за прекратяване на войната в Близкия изток, и каза, че САЩ преговарят само със себе си, предаде Асошиейтед прес.

Подполковник Ебрахим Золфагари - говорител на общото командване на иранските въоръжени сили, направи това изявление в предварително записано видео, излъчено по държавната телевизия.

"Стратегическата сила, за която говорехте, се превърна в стратегически провал", каза той. "Тези, които твърдят, че са световна суперсила, вече биха се измъкнали от тази каша, ако можеха. Не маскирайте поражението си като споразумение. Вашата ера на празни обещания приключи".

"Вътрешните ви конфликти стигнаха ли до точката, в която преговаряте със себе си?", попита още подполковникът.

Золфагари направи изявлението си малко след като администрацията на Тръмп изпрати на Иран план за прекратяване на огъня с 15 точки.

"Нашата първа и последна дума е една и съща от първия ден и няма да се промени: Някой като нас никога няма да се споразумее с някой като вас", каза Золфагари. "Нито сега, нито никога".

Иранският Корпус на гвардейците на Ислямската революция обяви днес, че е изстрелял ракети и дронове към северната и централната част на Израел, включително Тел Авив. Удари са нанесени и по две използвани от САЩ военни бази в Кувейт, една в Бахрейн и друга в Йордания, предаде Франс прес.

По-рано кувейтските власти съобщиха за пожар - резервоар за гориво на международното летище в Кувейт се възпламени, след като беше ударен от дронове, не се съобщава за ранени.