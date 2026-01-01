Дванадесетокласници от Средно училище „Св. св. Кирил и Методий“ в Добрич създадоха бяло гълъбче – символ на добротата и мира, изработено от природни материали по повод празника Благовещение. Творбата е разположена на входа на Етнографската къща и ще посреща посетителите с надпис “Блага вест за ново начало”.

„Един от модулите, които изучаваме, е „Култура и духовност“. В него разглеждаме как чрез природни материали могат да се създават изображения с послания. В един от часовете решихме спонтанно като проект да реализираме именно това – гълъб с листенца около него“, каза пред медии заместник-директорът и преподавател по история и цивилизации в училището Саша Василева.

По думите ѝ идеята е чрез инициативата да бъде отправено послание за доброта и мир. „Показваме и как възпитаваме у учениците ценности като уважение и любов към ближния. Надявам се, че ще ги съхранят, когато съвсем скоро завършат училище“, допълни Василева.

Учениците споделиха, че с проекта си искат да отправят призив за свят без агресия. „Решихме в часовете по модул „Култура и духовност“ за днешния празник да оставим нещо от себе си в Добрич – послание за свят без агресия и повече доброта“, каза Тея Георгиева.

Тя допълни, че подготовката е започнала няколко дни по-рано, като всички ученици са се включили в избора на идея и в изработването на композицията.

По същото време в пространството пред Етнографската къща, в близост до храм „Свети Георги“, се състоя празничен концерт на Духов оркестър – Добрич, организиран от Общинския културен институт.