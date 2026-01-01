С подобряването на метеорологичните условия започва работа по текущи ремонти за отстраняване на пътни неравности по уличната мрежа на София, като се извършва запълване на неравности със студена асфалтова смес, съобщиха от пресцентъра на Столична община.

Ще се работи в различни райони на града, сред които „Витоша“, „Връбница“, „Подуяне“, „Овча купел“, „Надежда“, „Оборище“ и др. Дейностите включват ремонт на пътни настилки чрез асфалтово тампониране и частично преасфалтиране, както и обновяване на тротоари с цел повишаване на безопасността и подобряване на условията за придвижване.

В район „Витоша“ е възложен ремонт на пътната настилка на ул. „Панорамен път“ и ул. „Николай Хрелков“ чрез асфалтово тампониране. В район „Люлин“ ще се ремонтират южното пътно платно от бул. „Панчо Владигеров“ до бул. „Д-р Петър Дертлиев“, бул. „Добринова скала“, бул. „Панчо Владигеров“ в участъка от бул. „Д-р Петър Дертлиев“ до бул. „Сливница“, както и ул. „Ген. Владимир Динчев“, ул. „Търново“, ул. „Проф. д-р Александър Станишев“, бул. „Джавахарлал Неру“ и други участъци.

В район „Надежда“ ще се извършва ремонт на пътната настилка на ул. „Кирил Дрангов“, ул. „Демир Капия“, ул. „Жорж Дантон“ и други улици.

Паралелно продължават и ремонтите на тротоари. В район „Възраждане“ се обновяват западният и източният тротоар на ул. „Одрин“ в участъка от бул. „Тодор Александров“ до ул. „Пиротска“, а в район „Оборище“ се изпълнява цялостен ремонт на северния тротоар на ул. „Оборище“.

В район „Младост“ се ремонтират участъци от тротоара по ул. „Димитър Моллов“.

При подобряване на атмосферните условия е предвидено да започне ремонт с полагане на топла асфалтова смес, като приоритетно ще се започне с улици, по които се движи градски транспорт, включително и Столичен околовръстен път. Дейности са част от текущата програма за поддържане на уличната мрежа и подобряване на градската среда, посочиха от Столична община.