Руският президент Владимир Путин предупреди за възможни опити за саботаж на газопроводите „Турски поток“ и „Син поток“, които минават по дъното на Черно море.

„В момента най-новата ни информация се предава на медиите. Тя се отнася до възможни взривове на нашите газови системи по дъното на Черно море. Това са т.нар. „Турски поток“ и „Син поток“. Те просто не могат да се успокоят“, заяви Путин, цитиран от ТАСС, по време на заседание на ръководството на Федералната служба за сигурност (ФСБ).

Putin’den Erdoğan’a mesaj, İngiltere’ye uyarı 👇



🔴 “Karadeniz’in altından Türkiye’ye giden Türk Akımı ve Mavi Akım doğalgaz boruhatlarını patlatmaya çalışıyorlar… Bir türlü sakinleşemediler, barışa giden müzakere sürecini baltalamak için ne yapacaklarını şaşırmış durumdalar” pic.twitter.com/JwyfWJpPHN — Kerim HAS (@Kerim_HAS) February 24, 2026

Припомняме, че през септември 2022 г. газопроводите „Северен поток 1“ и „Северен поток 2“, свързващи Русия и Германия през Балтийско море, бяха повредени вследствие на мащабни подводни експлозии. В отговор на този инцидент НАТО предприе конкретни стъпки, като засили мерките за сигурност в Балтийско море. Целта е да се предотврати по-нататъшно увреждане на захранващи кабели, телекомуникационни връзки и газопроводи.