Украинецът, заподозрян в координиране на саботажа на газопроводите „Северен поток“ през 2022 г., е обявил гладна стачка с искане за зачитане на основните му права в затвора, съобщи alarabiya.net.

Апелативен съд в Болоня миналия месец разпореди заподозреният, идентифициран като Серхий К., да бъде предаден на Германия, като потвърди предишно свое решение.

Бившият украински офицер обаче в момента се намира в италиански затвор с висок режим на сигурност, където очаква ново изслушване във Върховния касационен съд, което трябва да се проведе след около месец.

„От 31 октомври С. К. отказва храна в знак на искане за зачитане на неговите основни права“, се казва в изявление на адвоката му Никола Канестрини.

Италия арестува украинец за взрива на газопроводите „Северен поток“

Украинецът настоява за адекватно хранене, здравословна среда, достойни условия на задържане и „равно третиране с други лишени от свобода по отношение на семейни свиждания и достъп до информация“, добави Канестрини.

Адвокатът призова за спешна намеса от страна на затворническата администрация и италианското министерство на правосъдието, „за да се гарантират условия в съответствие с конституционните и международните стандарти“.

Серхий К. беше задържан през август близо до италианския град Римини по европейска заповед за разследване и арест, издадена от Германия във връзка със саботажа на газопроводите „Северен поток“.

На изслушване през септември Канестрини каза, че клиентът му отрича всякаква съпричастност към нападенията.

Експлозиите прекъснаха голяма част от руските газови доставки за Европа, предизвиквайки сериозна ескалация на конфликта в Украйна и създавайки недостиг на енергийни ресурси на континента. Никой не е поел отговорност за взривовете, а Украйна отрича участие.