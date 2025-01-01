Италианската полиция задържа мъж от украински произход по подозрение, че е координирал атаките срещу газопроводите "Северен поток" 1 и 2, предаде АНСА, като се позова на изявление на германската главна прокуратура.

Заподозреният е арестуван тази нощ в провинция Римини, като предстои екстрадирането му в Германия.

Мъжът, който е идентифициран с името Сергий К., съгласно германските закони за опазване на личните данни, е бил част от група, която е поставила взривни устройства по тръби близо датския остров Борнхолм в Балтийско море, пише в изявлението.

"Предполага се, че обвиняемият е бил един от координаторите на операцията", отбелязва главната прокуратура, цитирана от ДПА.

Германската министърка на правосъдието Щефани Хубих определи ареста като "забележителен успех" за германската прокуратура, отбелязва Ройтерс. Хубих призова за щателно разследване на случая и за осъждане на отговорните лица.

Смята се, че Сергий К. и съучастниците му стигнали до мястото на атаката с яхта, която са наели от германска фирма, използвайки придобити чрез посредник фалшиви документи за самоличност. Групата е отплавала от крайбрежието на германския североизточен град Рощок.

Газопроводите "Северен поток" 1 и 2, които минават от Русия през Балтийско море до Германия, бяха засегнати от няколко експлозии в края на септември 2022 г. Малко след това бяха открити четири теча в три участъка на тръбите. Преди това "Северен поток" 1 беше използван за снабдяване на Германия с руски газ, докато "Северен поток" 2 така и не беше пуснат в експлоатация след началото на войната в Украйна.