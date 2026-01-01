/ БТА
На символичната церемония досегашният областен управител Стефка Здравкова предаде ключовете от държавната администрация на Гинка Райчева

Основната ми задача е провеждането на избори, за които няма да има съмнения, че отразяват наистина вота на хората.

Това каза на церемонията на смяната на досегашния с нов областен управител в държавната администрация в Хасково новоназначената на поста Гинка Райчева. Тя бе определена за длъжността с решение на кабинета от 23 февруари.

"Връщам се с ясното съзнание, че хората очакват от нас да работим за тяхното добро, да има справедливост спрямо тях", посочи Райчева. Тя обеща да действа с отговорност.

Райчева е дългогодишен директор на Основно училище "Климент Охридски" в Хасково и веднъж вече бе областен управител от юли 2023 до юни 2024 година, а впоследствие бе и кандидат на коалиция "Продължаваме промяната - Демократична България" на извънредните парламентарни избори през октомври 2024 година. "Никога не съм била партиен член", каза в отговор на журналистически въпрос Райчева. 

"С кметове, общински съветници, народни представители и държавни институции се опитахме да бъдем максимално полезни на хората", отбеляза досегашният областен управител Стефка Здравкова.

Тя допълни, че много неща са били свършени въпреки краткия период на управление.

