Народният представител от ПП-ДБ Елисавета Белобрадова определи предложението на ГЕРБ-СДС за нов служебен премиер - избор на друг председател на НС, като "фамозна".

Тя предложи за поста себе си. "На 48 години, 171 сантиметра, 65 килограма. Смятам, че съм най-логичният избор, защото много искам да съм служебен премиер. Освен това, за разлика от Мария Филипова разбирам от мнозинства и малцинства, политиката ми е ясна, знам кои са трите власти и съм чела Конституцията", пише Белобрадова.

"Предлагам също така да се помисли дали аз не съм подходяща кандидатура за служебен премиер. Освен това, то е за малко и дори нещо да объркам, няма да е фатално", пише още Белобрадова.

Припомняме, че по-рано представители на ГЕРБ-СДС бяха на консултации при президента Илияна Йотова.

"В рамките на оставащите 239 народни представители, вие бихте могла да прецените дали има някой наш колега, който би могъл да изпълни тези ангажименти и ние като най-голяма ПГ се ангажираме с това да подкрепим един нов избор на председател на НС, който би могъл да изпълни конституционния ангажимент като служебен министър-председател", каза пред президента Деница Сачева.